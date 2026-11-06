Участники «Воды России» очистили 207 км берегов в Подмосковье

Участники экологической акции «Вода России» в Подмосковье с апреля по октябрь 2026 года собрали около 1400 мешков мусора и очистили 207 км берегов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В Подмосковье подвели итоги экологической акции «Вода России». За сезон состоялось 351 мероприятие. Уборки стартовали в апреле в Щелкове и завершились в октябре во Власихе.

«Московская область — один из самых активных регионов в рамках проекта. В этом году прошло свыше 300 акций, участники собрали около 1400 мешков мусора. Расчищено 207 километров берегов», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Министр поблагодарил участников, волонтеров и экоактивистов, а также администрации муниципалитетов за организацию и обеспечение расчистки.

Участники очистили берега Москвы-реки, Оки, Клязьмы, Яузы, Сестры, Истринского, Рузского, Можайского и Озернинского водохранилищ. Акция также охватила сотни небольших рек, прудов и озер.

«Вода России» — федеральный проект в составе нацпроекта «Экологическое благополучие». Его главные цели — восстановить экологическое состояние более 1 тыс. км водотоков в 84 регионах и улучшить условия проживания вблизи водных объектов для 23,2 млн человек к концу 2030 года.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.