В Химках регулируют систему отопления в доме на улице Фрунзе

Мастера 6 ноября проводят регулировку системы отопления в доме № 36 на улице Фрунзе в Химках, чтобы обеспечить равномерный прогрев батарей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мастера удаляют воздух из труб центрального отопления в доме № 36 на улице Фрунзе. Это помогает устранить воздушные пробки, обеспечить равномерную теплоотдачу по всем стоякам и исключить перепады температуры.

При необходимости специалисты также проводят точечные работы в квартирах.

Жителям, у которых сохраняются проблемы с прогревом радиаторов, следует обратиться в свою управляющую компанию. Ее сотрудники оценят ситуацию и при необходимости проведут дополнительные работы.

По вопросам отопления и горячего водоснабжения можно позвонить в ТСК «Мосэнерго» по телефону +7 (495) 225-14-33, доб. 2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что промахов не должно быть допущено при включении отопления в Подмосковье.

«Традиционно этот процесс (включение отопления — ред.) занимает определенный период. Понятна нервозность людей, у которых что-то завоздушило, что-то не открылось», — сказал Воробьев.