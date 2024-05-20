Reuters: вертолет президента Ирана полностью сгорел

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Вертолет президента Ирана Раиси полностью сгорел при жесткой посадке, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Борт Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и делегацией потерпел крушение в воскресенье днем.

Наземные поиски вертолета продолжались всю ночь из-за горной местности и плохой погоды.

К месту проведения поисковой операции власти Турции отправили беспилотник Akıncı, который указал на возможные обломки вертолета президента Раиси.

Два самолета Ил-76 МЧС России вылетели из аэропорта «Жуковский» в иранский Тебриз утром в понедельник, где произошло крушение.