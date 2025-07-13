Ефимов: малому бизнесу Москвы дали льготы на аренду более 170 объектов

С января 2025 года Межведомственная комиссия по имущественной поддержке утвердила льготные условия аренды для 174 помещений, переданных малому бизнесу. Об этом сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

«Предприниматели, занимающиеся социально значимыми видами деятельности, могут арендовать объекты нежилого фонда, полученные без проведения торгов, по льготной ставке 5,3 тыс. рублей за 1 кв. м в год. Для этого им необходимо обратиться в специальную Межведомственную комиссию. С начала года такая мера поддержки оказана компаниям, арендующим 174 нежилых объекта общей площадью около 39,6 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.

Он добавил, что это позволит арендаторам сэкономить 528,1 млн рублей в 2025 году.

Ключевое условие для малого бизнеса — ведение социально ориентированной деятельности. Льготная аренда доступна предпринимателям в сферах здравоохранения, ветеринарии, образования, торговли продовольствием, социального питания, бытовых услуг, культуры, спорта, производства, а также компаниям, трудоустраивающим людей с инвалидностью.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, больше всего льгот с начала 2025 года получили предприниматели из сферы бытового обслуживания — 113 компаний. Это говорит о востребованности таких услуг у москвичей. Также льготные ставки предоставлены 11 организациям культуры, 8 предприятиям социального питания, 7 спортивным клубам и другим.

«Особое внимание уделяется предприятиям, которые нанимают людей с инвалидностью, что способствует их социальной интеграции и созданию равных возможностей для всех жителей столицы. Льготами воспользовались девять таких компаний», — сказала Соловьева.

Для оформления льготной аренды предпринимателю нужно подать заявление в Межведомственную комиссию по поддержке малого бизнеса. Документы принимаются как в бумажном виде по почте, так и онлайн через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru.