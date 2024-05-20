Reuters: находившиеся в вертолете Раиси считаются погибшими

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Все находившиеся на борту вертолета иранского президента Ибрагима Раиси считаются погибшими, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что вертолет президента Ирана Раиси полностью сгорел при жесткой посадке.

Борт Ми-171 с Раиси и делегацией потерпел крушение в воскресенье днем.

Наземные поиски вертолета продолжались всю ночь из-за горной местности и плохой погоды.

К месту проведения поисковой операции власти Турции отправили беспилотник Akıncı, который указал на возможные обломки вертолета президента Раиси.

Два самолета Ил-76 МЧС России вылетели из аэропорта «Жуковский» в иранский Тебриз утром в понедельник, где произошло крушение.