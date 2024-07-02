РЕН ТВ: мужчину подключили к ИВЛ после теплового удара в Москве
Мужчина получил тепловой удар из-за аномальной жары в столице и оказался в реанимации, сообщает РЕН ТВ.
Несчастный случай произошел на площади Киевского вокзала. Пострадавшего госпитализировали, сейчас он подключен к аппарату ИВЛ и находится в тяжелом состоянии.
Ранее в Московском регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Во вторник температура воздуха в Москве поднялась до плюс 31,9 градуса, повторив температурный рекорд 134-летней давности.
Медики порекомендовали не находиться длительное время под палящим солнцем и пить больше воды во избежание тепловых ударов.