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РЕН ТВ: мужчину подключили к ИВЛ после теплового удара в Москве

Мужчина получил тепловой удар из-за аномальной жары в столице и оказался в реанимации, сообщает РЕН ТВ .

Несчастный случай произошел на площади Киевского вокзала. Пострадавшего госпитализировали, сейчас он подключен к аппарату ИВЛ и находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Московском регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Во вторник температура воздуха в Москве поднялась до плюс 31,9 градуса, повторив температурный рекорд 134-летней давности.

Медики порекомендовали не находиться длительное время под палящим солнцем и пить больше воды во избежание тепловых ударов.