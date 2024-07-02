«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за жары

Аномальная жара продлится в Московском регионе до 4 июля, в связи с этим объявлен «оранжевый» уровень опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Период предупреждения из-за сильной жары в Подмосковье и столице продлится до 12:00 4 июля. Температура в эти дни в Москве поднимется до плюс 30 — плюс 33 градусов. В Подмосковье ожидается до плюс 34 — плюс 36 градусов.

Местами также ожидается высокая пожароопасность. Период предупреждения в Подмосковье — до 8:00 4 июля, в Москве — до 9:00 4 июля.

«Оранжевый» уровень опасности означает высокую вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных погодных условий.

В Подмосковье и столице во вторник спрогнозировали очень жаркую погоду, температура может подняться до плюс 32 — плюс 34 градусов. Скорость юго-западного ветра не превысит 10 м/с.