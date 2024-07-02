Рекордная 34-градусная жара ожидается в Московском регионе во вторник

В Подмосковье и столице во вторник прогнозируется очень жаркая погода, температура может подняться до плюс 32 — плюс 34 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При переменной облачности в регионе обойдется без осадков.

Скорость юго-западного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.

В столичном регионе во вторник будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности. Его объявили из-за аномально жаркой погоды. Может быть побит рекорд по жаре за всю историю метеонаблюдений в Москве для этого дня.