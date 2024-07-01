Ближайшие 2 дня в Москве могут стать самыми жаркими в истории метеонаблюдений

В столице в ближайшие два дня температура может подняться до рекордных значений для XXI века и всю историю метеорологических наблюдений, сообщила специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Ждем максимальную температуру воздуха в пределах 32-34 градусов», — написала синоптик в своем Telegram-канале.

По ее словам, абсолютный максимум для 2 июля в столице был в 1890 году — плюс 31,9 градуса, а для 3 июля в 1917 году — плюс 32,2.

В Москве до 16 часов 2 июля действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары. Температура может подняться до плюс 34 градусов.