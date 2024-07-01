«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за жары

сегодня в 07:55

На территории Москвы объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жаркой погоды. Температура может подняться до плюс 33 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Он будет действовать до 16 часов 2 июля.

«Оранжевый» уровень опасности означает высокую вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных погодных условий.

Предыдущий, «желтый», уровень опасности погоды действует в Тверской, Ярославской, Владимирской, Тульской, Рязанской и Тамбовской областях. На остальной территории Центрального федерального округа оповещения о погоде не требуется.

В ближайшие дни в столице прогнозируется очень жаркая погода. Температура будет подниматься до плюс 33 — плюс 34 градусов.