сегодня в 13:04

В Московском регионе на этой неделе ожидается до +36 градусов

Невыносимая жара ожидает жителей Московского региона на этой неделе. Температура может подняться до плюс 36 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В связи с сильной жарой в Московском регионе объявлен «оранжевый» уровень опасности. В Подмосковье он будет действовать с 10 часов 2 июля до 10 часов 4 июля.

Температура воздуха в эти дни поднимется до плюс 34 — плюс 36 градусов.

«Оранжевый» уровень опасности означает высокую вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных погодных условий.

Ранее стало известно, что в Московском регионе в понедельник температура воздуха достигнет плюс 32 — плюс 33 градусов. Осадков не ожидается.