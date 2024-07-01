сегодня в 07:09

33-градусная жара ожидается в Московском регионе в понедельник

В Подмосковье и столице в понедельник прогнозируется жаркая погода, температура поднимется до плюс 31 — плюс 33 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При переменной облачности будет преимущественно без осадков.

Скорость юго-западного ветра не превысит 9 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.

Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 19 — плюс 21 градус, днем будет очень жарко — плюс 32 — плюс 34. Осадков не ожидается.