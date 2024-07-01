33-градусная жара ожидается в Московском регионе в понедельник
В Подмосковье и столице в понедельник прогнозируется жаркая погода, температура поднимется до плюс 31 — плюс 33 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности будет преимущественно без осадков.
Скорость юго-западного ветра не превысит 9 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 19 — плюс 21 градус, днем будет очень жарко — плюс 32 — плюс 34. Осадков не ожидается.