Жара в Москве повторила температурный рекорд 134-летней давности

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что столбики термометров поднялись во вторник до плюс 31,9 градуса, так погода повторила рекорд 134-летней давности. Об этом сообщает РИА Новости .

Он уточнил, что рекорд для 2 июля был поставлен в 1890 году. Тогда температура тоже поднималась до отметки в плюс 31,9 градуса.

В Московском регионе аномально жаркая погода прогнозируется до 4 июля. Температура может подняться до плюс 36 градусов. Из-за этого объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды.

Вторник в столице стал самым жарким днем с начала года. А также он побил рекорд по температуре за все время метеонаблюдений на ВДНХ с 1949 года.