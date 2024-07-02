В Москве 2 июля побиты два исторических рекорда по жаре

2 июля стало самым жарким днем в Москве с начала текущего года, а также побило несколько рекордов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По данным базовой метеостанции столицы на ВДНХ, 2 июля к 13:00 в мегаполисе воздух прогрелся до плюс 31 градуса. Такие показатели сделали этот день самым теплым с начала года. Прежний рекорд был зафиксирован 29 июня, когда температура была на 0,2 градуса ниже.

Также 2 июля 2024 года стало самым жарким за все время метеорологических наблюдений на метеостанции ВДНХ с 1949 года.

Побьет ли 2 июля еще один суточный рекорд жары, который составляет плюс 31,9 градусов и держится уже 134 года, пока неизвестно.

Аномально жаркая погода продержится в Москве до 3 июля. Жителям столицы порекомендовали избегать перегрева на солнце и использовать одежду светлых тонов.