сегодня в 18:31

Москвичей предупредили об аномально жаркой погоде с 1 по 3 июля

В столице с 1 по 3 июля ожидается аномально-жаркая погода от плюс 30 до плюс 33 градусов. Москвичам рекомендуют избегать перегрева на солнце и использовать одежду светлых тонов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.

Также жителям советуют пить больше воды при жаркой погоде и исключить обращение с открытым огнем.

При необходимости москвичи могут обратиться по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

29 июня в России был установлен 31 рекорд тепла. Это в 3 раза больше, чем накануне, 28 июня.