В РФ за сутки был установлен 31 рекорд жары
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29 июня в России был установлен 31 рекорд тепла. Это в 3 раза больше, чем накануне, 28 июня, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, сильную жару отметили в девяти региональных столицах России. Это Смоленск, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Томск, Тверь, Новосибирск, Кемерово, Барнаул и Красноярск.
«Аномально жаркую погоду обеспечивают гребень азорского антициклона, юго-западные потоки которого несут раскаленный воздух из Северной Африки, где накануне в Алжире была зафиксирована сильнейшая жара, плюс 50,1 (Уаргла)», — добавил он.
Тишковец добавил, что на предстоящей неделе на больше части европейской России будет жаркая и очень жаркая погода.