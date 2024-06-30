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В РФ за сутки был установлен 31 рекорд жары

29 июня в России был установлен 31 рекорд тепла. Это в 3 раза больше, чем накануне, 28 июня, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, сильную жару отметили в девяти региональных столицах России. Это Смоленск, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Томск, Тверь, Новосибирск, Кемерово, Барнаул и Красноярск.

«Аномально жаркую погоду обеспечивают гребень азорского антициклона, юго-западные потоки которого несут раскаленный воздух из Северной Африки, где накануне в Алжире была зафиксирована сильнейшая жара, плюс 50,1 (Уаргла)», — добавил он.

Тишковец добавил, что на предстоящей неделе на больше части европейской России будет жаркая и очень жаркая погода.