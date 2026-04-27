Ребенок стал жертвой урагана в Самаре: дерево насмерть придавило девочку

На Нижегородской улице в Самаре рухнувшее дерево убило 14-летнюю девочку, там бушует сильный ураган, сообщает SHOT .

В момент падения дерева по улице шли две девочки 14 и 13 лет. 14-летняя школьница погибла на месте трагедии. Вторая девочка пострадала, ей оказывают помощь медики.

В Самарской области объявили штормовое предупреждение. Местами прогнозируются дождь, гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 27 м/с. Сейчас порывы ветра достигают 19 м/с.

Ранее 30 деревьев упали на проезжую часть из-за непогоды в Подмосковье.

