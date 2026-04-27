сегодня в 11:38

Минтранс: 30 деревьев упали на проезжую часть из-за непогоды в Подмосковье

Тридцать деревьев рухнули на проезжую часть в результате аномального снегопада в Подмосковье. Дорожники уже распилили 10 упавших деревьев, сообщает пресс-служба пресс-служба Минтранса Московской области.

«Будьте осторожны! Не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями!» — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что при попадании в сложную ситуацию или препятствиях на дороге необходимо звонить по единому номеру 112.

Утро понедельника в Московском регионе началось со снегопада — улицы побелели, местами образовались сугробы.

