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Ребенок, пострадавший при взрыве в частном доме в Тобольске, умер в больнице

В субботу в тюменской больнице скончался ребенок, который пострадал при взрыве газовых баллонов на территории частного домовладения в Тобольске, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Окажем материальную помощь в связи с несчастным случаем», — написал Моор в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что опытные тюменские врачи сделали все возможное для спасения жизни пострадавшего, но полученные в результате ЧП травмы оказались слишком серьезными.

12 марта в частном доме на Октябрьской улице в Тобольске прогремел взрыв, а затем начался пожар. В результате происшествия пострадали 3 человека, в том числе ребенок. Предварительно, на территории дома хранилось минимум 5 газовых баллонов.