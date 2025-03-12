Число пострадавших при взрыве газа в Тобольске выросло до 3 человек

В Тобольске Тюменской области сотрудники МЧС РФ ликвидируют пожар, который возник при взрыве газовых баллонов. В результате происшествия пострадали три человека, пишет SHOT .

Предварительно установлено, что на территории дома, где произошел взрыв, хранилось минимум пять газовых баллонов. Травмы различной степени тяжести получили три человека, среди них мать с сыном. Возраст пострадавших не уточняется, все они госпитализированы в местную больницу.

В результате взрыва в доме начался пожар. Спасатели ликвидируют горение, оно находится под их контролем. Угроза перебрасывания пламени на другие строения отсутствует.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что в районе происшествия улица затянута белым густым дымом, внешне напоминающим туман. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.