Число пострадавших при взрыве газа в Тобольске выросло до 3 человек
В Тобольске Тюменской области сотрудники МЧС РФ ликвидируют пожар, который возник при взрыве газовых баллонов. В результате происшествия пострадали три человека, пишет SHOT.
Предварительно установлено, что на территории дома, где произошел взрыв, хранилось минимум пять газовых баллонов. Травмы различной степени тяжести получили три человека, среди них мать с сыном. Возраст пострадавших не уточняется, все они госпитализированы в местную больницу.
В результате взрыва в доме начался пожар. Спасатели ликвидируют горение, оно находится под их контролем. Угроза перебрасывания пламени на другие строения отсутствует.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что в районе происшествия улица затянута белым густым дымом, внешне напоминающим туман. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.