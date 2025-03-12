Дом разнесло: газ взорвался в Тобольске Тюменской области

Женщина и ребенок пострадали из-за взрыва газа в Тобольске Тюменской области

Взорвался газ в частном домовладении в Тобольске в Тюменской области. Травмированы женщина и ребенок, сообщает SHOT .

Инцидент произошел на Октябрьской улице Тобольска. В частном доме прогремел взрыв и начался пожар.

Опубликовано видео последствий взрыва газа. От частного дома ничего не осталось, на его месте — деревянные обломки.

В соседнем многоквартирном доме выбило стекла. Обломки здания разбирают сотрудники МЧС.