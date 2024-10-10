Разрушительный ураган «Милтон» временно осушил залив Тампа во Флориде

Гавань подверглась такому явлению, как «обратный штормовой нагон». Оно обычно возникает, когда дующий со стороны берега мощный ветер вытесняет воду из прибрежных заливов.

Ураган оставил залив Тампа без воды, временно высосав ее. Таким образом, дно осталось открытым.

Власти порекомендовали местным жителям не ходить по открытым участкам дна, так как это может быть опасно. Вода может вернуться обратно в любой момент.

Ранее в США сообщили о первых жертвах урагана «Милтон». Стихия унесла жизни нескольких человек, также были разрушены более ста домов.