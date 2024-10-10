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В США сообщили о первых жертвах урагана «Милтон»

В административных органах штата Флорида сообщили о нескольких смертельных случаях в результате образовавшегося торнадо из-за вторгшегося на американское побережье урагана «Милтон», сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал WPBF 25 News.

В публикации сообщается, что экстренные службы работают на месте происшествия для оказания помощи возможным пострадавшим.

Точное число жертв стихии не уточняется.

Ранее сообщалось, что ураган снес более ста жилых строений во Флориде. В штате без света остаются около миллиона пользователей.

Ураган вторгся на западное побережье США со скоростью ветра около 200 км/час.