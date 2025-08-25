Размер не главное: гигантский надкусанный огурец достали из ануса юной уфимки

Огромный огурец достали врачи из 21-летней жительницы Уфы. Овощ попал в прямую кишку во время слишком экстремальных любовных игр, сообщает Baza .

Пациентка поступила в одну из уфимских больниц — она пожаловалась на спазмы и боль в заднем проходе.

Знакомый девушки, который привез ее в больницу, рассказал, что огурец попал ей в задний проход во время секс-игр. Сами затейники достать огромный овощ не смогли, поэтому решили поехать за помощью к врачам.

Медики вытащили из девушки огурец и назначили ректоманоскопию, чтобы убедиться, что прямая кишка пациентки не была повреждена и там нет других посторонних предметов. Также врачей удивило то, что огурец был надкусан.

Ранее 30-летний житель Уфы выпил пива и решил получить заряд бодрости, для этого он вставил себе в задний проход четыре пальчиковые батарейки.