Адаму Кадырову вручили медаль в честь 20-летия спецполка «Север»

Памятную медаль Кадырову вручили в рамках празднования 20-летия спецполка «Север» в столице Чечни.

«Награждается памятной медалью „20 лет полку имени Героя России Ахмат-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова“ секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Кадыров Адам Рамзанович», — зачитал ведущий мероприятия.

Ранее в Чечне уточнили звание секретаря Совета безопасности республики Адама Кадырова. До этого Кадыров-младший выступил на совещании в офицерской форме с одной звездой среднего размера на погонах, что могло соответствовать званию майора.

