Адаму Кадырову вручили медаль в честь 20-летия спецполка «Север»
Фото - © Михаил Синицын/РИА Новости
Секретарю Совета безопасности Чеченской Республики, помощнику главы региона Адаму Кадырову вручили памятную медаль в честь 20-летия специального моторизованного полка «Север», носящего имя Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщает РИА Новости.
Памятную медаль Кадырову вручили в рамках празднования 20-летия спецполка «Север» в столице Чечни.
«Награждается памятной медалью „20 лет полку имени Героя России Ахмат-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова“ секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Кадыров Адам Рамзанович», — зачитал ведущий мероприятия.
Ранее в Чечне уточнили звание секретаря Совета безопасности республики Адама Кадырова. До этого Кадыров-младший выступил на совещании в офицерской форме с одной звездой среднего размера на погонах, что могло соответствовать званию майора.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.