Стало известно точное звание Адама Кадырова

В Чечне уточнили звание секретаря Совета безопасности ЧР Адама Кадырова. До этого он попал на видео в офицерской форме, сообщает ТАСС .

Пресс-секретарь главы Чечни Ильман Вахидов рассказал, что Адам Кадыров имеет звание младшего лейтенанта в структуре МВД.

Ранее Кадыров-младший выступил на совещании в офицерской форме с одной звездой среднего размера на погонах, что могло соответствовать званию майора.

«Это погоны младшего лейтенанта. У него (Адама Кадырова — ред.) это звание», — уточнил Вахидов.

На погонах младшего лейтенанта и майора располагается одна звезда. У младшего лейтенанта она меньше и размещена на одной полоске, тогда как у майора она более крупная и расположена между двумя полосками.

На видео, в котором Адам Кадыров выступает на совещании в офицерской форме, полос на погонах не видно. Там можно заметить только звезду.

