Хотел получить заряд бодрости: житель Уфы засунул себе в зад 4 батарейки

сегодня в 11:58

Житель Уфы засунул себе в задний проход 4 батарейки и попал в больницу

30-летней житель Уфы выпил пива и решил получить заряд бодрости, для этого он вставил себе в задний проход четыре пальчиковые батарейки, сообщает Mash .

Вытащить батарейки сам мужчина не смог.

Пьяный уфимец поступил в приемный покой больницы с жалобами на боль в анусе. В медучреждении из него вытащили инородные предметы.

Также доктор поставил пациенту диагноз «эрозия прямой кишки». Мужчине прописали свечи, диету и покой, еще он должен прийти на повторное обследование.

