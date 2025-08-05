Мохнатый орех: мужчина засунул в анус кокос и поплатился

Мужчина засунул в задний проход кокос и попал в больницу в Бразилии

Мужчина в Бразилии умудрился засунуть себе в анус кокосовый орех, после чего попал в реанимацию, пишут местные СМИ.

Как уточняется, он сделал это ради «новых ощущений», но в итоге получил адскую боль.

Родственники сразу повезли экспериментатора в больницу, так как он просто не мог ходить. Медики оперативно достали мохнатый орех из кишки мужчины, его жизни ничто не угрожает.

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