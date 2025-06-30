В Москве спасали двух мужчин с дилдо и наконечником от душа в анусах

В ночь на 28 июня в московскую больницу поступили двое мужчин с инородными предметами во внутренностях. У одного из них в заднем проходе застрял фаллоимитатор, у второго — наконечник от душевого шланга, сообщает сайт MK.Ru .

Первый пациент — 47-летний бизнесмен с юга столицы. Он находился дома и решил промыть кишечник с помощью душа, но во время процедуры наконечник шланга слетел и застрял внутри москвича.

Пострадавший пытался самостоятельно извлечь инородный предмет, но все попытки оказались безуспешны. Далее он решил отправиться в больницу на своей машине, но позже решил вызывать скорую — мужчина не мог управлять авто, потому что ему было больно сидеть.

«В больнице пострадавшему сумели быстро помочь, уже через некоторое время он вернулся домой», — отмечает издание.

Спустя несколько часов врачам поступил еще один необычный пациент — 50-летний житель юго-востока Москвы. Оказалось, что он отдыхал со своей подругой, засунул в себя дилдо и отправился в душ с обещанием, что вернется и «покажет фокус» партнерше. В итоге мужчина не смог самостоятельно достать фаллоимитатор и решил обратиться в больницу.