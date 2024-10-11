Расстрелянного Аликхаджиева не признали помощником Шаманова

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Расстрелянный в Одинцово Аликхаджиев не работал помощником Шаманова

Владимир Мицкевич, помощник депутата Госдумы и генерала ВДВ Владимира Шаманова, прокомментировал покушение на экс-зампреда правительства Ингушетии Шерипа Аликхаджиева. По его словам, бывший чиновник не является его коллегой — помощником законодателя, сообщает Газета.ru .

«Нам ничего неизвестно, Владимир Анатольевич в командировке. Я помощник Шаманова. Нет, Аликхаджиев — нет», — ответил Мицкевич.

Покушение на Аликхаджиева произошло в Одинцово, писали СМИ. В бывшего чиновника стреляли дважды, после чего нападавший скрылся. По данным прессы, Аликхаджиев находится в реанимации.

По факту стрельбы в бывшего зампредседателя правительства Ингушетии возбуждено уголовное дело.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал объявить кровную месть сенатору Совета Федерации Сулейману Керимову, депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, если они не предоставят доказательства, что не планировали покушение на него.