Рамзан Кадыров пригрозил кровной местью сенатору Сулейману Керимову

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что объявит кровную месть сенатору Совфеда Сулейману Керимову, а также депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, если те не докажут, что не планировали его убийство, сообщает Baza .

Глава Чеченской республики провел заседание представителями силового блока, на котором сделал заявление. По его словам, депутаты ГД и сенатор Совфеда пытались заказать организацию покушения на него.

«Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову, Курбанову. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ (на убийство-ред)», — сказал Кадыров, выступая на чеченском языке.

Глава республики добавил, что «если у кого-то есть вопросы к кадыровцам, то пусть лично зададут их», так как он «самый главный кадыровец».