В Одинцове неизвестный расстрелял помощника депутата ГД, мужчина в реанимации

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, пострадавший с двумя огнестрельными ранениями госпитализирован в отделение реанимации, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Предварительно установлено, что пострадал 58-летний Шерип Алихаджиев, в момент покушения на его жизнь он находился на веранде собственного дома в элитном поселке Лапино в Одинцове. Злоумышленник выстрелил в помощника депутата Госдумы четыре раза, две пули попали в цель.

По данным Telegram-канала «112», одна из пуль попала в голову, вторая — в поясницу. Причина, по которой неизвестный пытался убить Алихаджиева, устанавливается.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Злоумышленника ищут, мотив его действий выясняют.