сегодня в 12:44

Раненый при теракте в «Крокусе» журналист Сараев совершил суицид

Пострадавший во время теракта в «Крокусе» журналист Дмитрий Сараев совершил самоубийство. Он регулярно ощущал сильную боль после того, как из позвоночника достали пули, сообщает Mash .

Сараев умер еще 27 сентября 2025 года. Ему было 53. О причине гибели стало известно только 12 марта.

22 марта 2024 года Сараев отправился на концерт группы «Пикник». Перед началом выступления журналист отправил приятелю фото крупной очереди в вестибюле.

Потом журналист вспоминал, как люди начали прятаться и бежать внутрь зала. Террористы стали стрелять из автоматического оружия.

12 марта состоялся суд над фигурантами дела о теракте в «Крокусе». 15 из 19 подсудимых получили пожизненные сроки, остальные — до 22,5 лет.

Теракт в «Крокус Сити Холе» случился 22 марта 2024 года. Стрельбу открыли четыре человека. Погибли 149 людей, ранены оказались 609. Один пропал без вести.

