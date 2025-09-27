RT: умер пострадавший во время теракта в «Крокусе» директор концертной компании

Скончался мужчина, пострадавший в результате нападения террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года. Он был директором концертной компании Riff Agency, сообщает RT со ссылкой на адвоката Игоря Трунова.

Речь идет о 53-летнем Дмитрии Сараеве. Во время теракта в «Крокусе» выпущенная боевиками пуля попала ему в спину.

Мужчина сумел выжить в ходе стрельбы, после чего проходил длительное лечение. Однако оно было тяжелым, в итоге Дмитрий скончался.

Сараев руководил компанией Riff Agency. Она организовала первый приезд в Россию Dream Theater, Sons of Apollo, Asia и многих других групп.

Ранее стало известно, что шоумен Сергей Светлаков и телеведущий Андрей Малахов пропали из уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». При этом мужчины находились там во время стрельбы.

