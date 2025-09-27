Светлаков и Малахов пропали из дела о теракте в «Крокусе»

Шоумен Сергей Светлаков и телеведущий Андрей Малахов пропали из уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», хотя они находились там во время стрельбы, сообщает Mash .

Их не вызвали в Мосгорсуд. Хотя Светлаков ранее говорил, что в вечер, когда была стрельба, забаррикадировался от террористов в коридоре с другими зрителями.

Затем выяснилось, что в «Крокусе» тогда был и Малахов, хотя ни он сам, ни СМИ об этом не писали. По словам очевидцев, телеведущий пришел на концерт «Пикника», но скрывает эту информацию.

В суде сейчас продолжается допрос свидетелей защиты в Мосгорсуде — всего их около 800 человек. Потерпевшими в теракте признаны примерно 1,7 тыс. человек, среди них раненые и родственники погибших.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Четверо террористов ворвались туда перед концертом и стали хаотично расстреливать людей, а затем подожгли здание. Всего они убили 149 человек. Террористы пытались уехать на Украину, но силовики задержали их в Брянской области и привезли в Москву. Затем нашли и соучастников преступления.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.