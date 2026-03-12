Исполнители теракта в «Крокусе» получили пожизненные сроки

сегодня в 11:41

Суд приговорил к пожизненному сроку лишения свободы лидера совершивших нападение на «Крокус Сити Холл» террористов Шамсидина Фаридуни*. Об этом сообщает РИА Новости .

Первые 18 лет Фаридуни* будет сидеть в тюрьме. Затем его переведут в колонию особого режима. Террориста оштрафовали на 990 тыс. рублей.

Аналогичные сроки получили и другие террористы. Пожизненные сроки также получили 11 подельников, которые снабжали террористов оружием, деньгами, продали им автомобиль и так далее.

В итоге к пожизненному лишению свободы были приговорены 15 из 19 фигурантов. Остальные получили сроки до 22,5 лет.

Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске в Московской области случился 22 марта 2024 года. Террористы начали стрелять в людей из автоматов и подожгли зрительный зал.

По информации Следственного комитета, погибли 150 человек, ранили 609 людей.

На скамье подсудимых оказались 19 людей. 13 из них обвиняют в терроризме, других — в содействии такой деятельности.

*Внесен в реестр террористов и экстремистов в России.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.