Раненого при резне в Байкальске подростка ввели в искусственную кому

Школьника, который получил ранение в легкое во время вечеринки в Байкальске Иркутской области, ввели в искусственную кому. Подросток потерял много крови, сообщает Baza .

При ударе в легкое мальчика попал воздух, медики предполагают, что орган придется заменить. При этом состояние школьника оценивают как удовлетворительное. Врачи планируют дренажировать легкое.

По предварительным данным, дача парня находится недалеко от дома, где компания отмечала день рождения подруги. Мальчик сказал родителям, что поедет ночевать к бабушке, а по дороге заглянет поздравить знакомую. О случившемся мать узнала от врачей, которые позвонили ей из машины скорой помощи.

В ночь на 28 мая в Байкальске произошла трагедия. Во время пьяной вечеринки 17-летний Михаил схватил канцелярский нож и начал наносить удары товарищам. Четыре человека погибли, еще четверо получили ранения. Затем Михаил взорвал дом и сам погиб.

Правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в покупке алкоголя подросткам в Байкальске. Задержанными оказались 18-летний знакомый одной из девушек и 25-летний брат нападавшего Иоанн. Мужчина был неоднократно судим за угон автомобилей, а также грабеж и кражу.

Что известно о резонансном ЧП, в котором погибли пятеро подростков, рассказываем в материале РИАМО.