Работник нижегородского «Ашана» едва не умер при падении на смене

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В Нижнем Новгороде сотрудник «Ашана» травмировался при падении на работе

В нижегородском супермаркете «Ашан» серьезно травмировался 49-летний рабочий. В один момент сотруднику стало плохо и он неудачно рухнул на пол, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональную Гострудинспекцию.

Происшествие случилось в «Ашане» на Автозаводе. После падения работника в магазин пришлось вызывать скорую помощь. Подоспевшие на место медики диагностировали у пострадавшего ушиб головного мозга, травму головы и иные тяжелые травмы.

Детали и обстоятельства травмирования нижегородца выясняются. К изучению ситуации подключились специалисты Гострудинспекции.

Ранее трое рабочих попали в реанимацию в Кстовском округе Нижегородской области. Заводчане получили серьезные травмы при монтаже оборудования.

