Нижегородские заводчане попали в реанимацию после монтажа оборудования

сегодня в 15:06

Трое рабочих попали в реанимацию в нижегородском Кстовском округе

В Кстовском округе (Нижегородская область) трое рабочих сильно пострадали при монтаже нового оборудования на территории завода «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». В результате ЧП заводчан пришлось везти в реанимацию, сообщает ИА «Время Н» .

Происшествие случилось утром пятницы. После травмирования троих рабочих увезли в больницу, они находятся в реанимационном отделении.

В деталях и обстоятельствах случившегося разбирается Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Ситуация с травмированием заводчан находится на контроле у главного госинспектора труда по региону Ильи Мошеса.