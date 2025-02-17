Работа магазина «Светофор» на северо-востоке Москвы приостановлена на 60 суток

В ходе проверки магазина «Светофор», находящегося в Юрловском проезде, 13, были выявлены серьезные нарушения санитарных норм. Из-за этого суд приостановил деятельность торговой точки на 60 суток, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции .

Материалы дела рассматривал Бутырский районный суд, который вынес вердикт о временном прекращении деятельности компании ООО «ТОРГСЕРВИС 150» (торговое наименование «Светофор» — ред.).

Организацию признали нарушившей требования санитарно-эпидемиологического законодательства и привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. Она регулирует вопросы обеспечения безопасности населения в данной сфере. В итоге деятельность магазина приостановили на 60 суток.

Ранее сообщалось, что в Москве под угрозой закрытия оказались не менее 12 торговых точек дискаунтера «Светофор». Причиной стали иски Роспотребнадзора к руководству сети. Претензии были предъявлены компаниям «Торгсервис 50» и «Торгсервис 150», осуществляющим управление торговой сетью.

Ситуация обострилась в начале февраля 2025 года, когда началось массовое прекращение работы магазинов в Центральном федеральном округе, а основное юридическое лицо прекратило существование. Ключевым фактором для принятия таких мер стали обнаружение просроченной мясной продукции, отсутствие необходимой документации и выявление поддельных товаров.

Согласно данным различных картографических сервисов, значительная часть торговых точек сети прекратила работу. В то время как официальный сайт компании указывает на наличие 22 магазинов в Москве, сервис 2ГИС отображает 9 закрытых точек из 24, а «Яндекс.Карты» показывают, что 6 из 15 магазинов временно не функционируют.