Стала известна причина закрытия магазинов «Светофор»

Продажа мяса с истекшим сроком годности без соответствующих документов и фальсификата стала основной причиной закрытия сети магазинов «Светофор» в ЦФО. С прошлой недели магазины начали массово закрываться, а главное юрлицо было ликвидировано, сообщает Mash .

В ходе одной из проверок Россельхознадзор изъял более 1 тонны мяса, из них 106 кг продавались без ветеринарных сопроводительных документов, а ещё 944 кг — без маркировки производителя. Вероятно, такие махинации позволяли поддерживать относительно низкую стоимость продуктов.

По результатам лабораторных исследований выяснилось, что в пельменях «Элитные» и колбасе «Чайная» содержится ДНК птицы, при этом информации на упаковке об этом нет. Также растительные масла и жиры, дрожжи и консерванты были обнаружены в молочных продуктах.

Подобные нарушения были выявлены в торговых точках сети в Москве, Алтайском крае, Архангельской, Иркутской, Тверской, Ярославской, Московской, Омской, Тульской областях, Бурятии, Карелии, Удмуртии и Ненецком АО.

Кроме того, были обнаружены зарегистрированные магазины, которые фактически не работали. В Иркутской области таких магазинов было 20, в Удмуртии — 9, в Бурятии — 7.

Фальсификат, просроченные продукты и продукты неизвестного происхождения были изъяты и уничтожены. На магазины были заведены административные дела, а информация направлена в прокуратуру, региональные службы ветеринарии, а также поставщикам и производителям.