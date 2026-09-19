Ребенок погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область
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Украинские силы 151 раз атаковали территорию Белгородской области за минувшие сутки. В результате погиб ребенок, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
ВСУ совершили 13 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также они семь раз сбрасывали взрывные устройства с дронов.
Всего над регионом были сбиты и подавлены 204 беспилотника.
В Ракитянском округе в результате детонации взрывоопасного предмета погиб ребенок. В Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Корочанском и Шебекинском округах травмы получили 12 человек, среди них 17-летняя девушка.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Всем раненым продолжают оказывать необходимую помощь.
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