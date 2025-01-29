В Москве могут закрыть половину магазинов «Светофор»

Не менее 12 сетевых магазинов «Светофор» могут закрыть в столице из-за судебных исков Роспотребнадзора к управляющим, сообщает ТАСС .

По информации «Ведомостей», по четырем искам Роспотребнадзора, поданным к ООО «Торгсервис 150» и ООО «Торгсервис 50», которые являются управляющими «Светофора», на сегодняшний день решено приостановить работу магазинов на срок от 60 до 90 суток.

Решения приняты из-за нарушений российского законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ. По ней возможно наказание в виде штрафа или приостановки деятельности.

На 28 января в «Яндекс.Картах» отмечено, что временно не работают 6 из 15 магазинов. 2ГИС показывает, что закрыты 9 из 24 торговых точек. На сайте сети всего указаны 22 магазина в столице.

Кроме того, ряд магазинов, иски по которым рассматриваются в судах, уже был закрыт. Например, не работает магазин на улице Боровой.