Работа аэропорта Шереметьево нарушена на фоне атаки БПЛА на Москву

Международный аэропорт Шереметьево ввел временные корректировки в свою работу. Причиной стали временные ограничения на использование воздушного пространства, введенные соответствующими органами в районе авиагавани, сообщил советник руководителя Росавиации Артем Кореняко в личном Telegram-канале .

В связи с принятыми мерами, направленными на обеспечение безопасности полетов, в расписании движения воздушных судов произошли изменения. Часть рейсов была скорректирована по времени, а несколько самолетов, направлявшихся в Шереметьево, были вынуждены уйти на запасные аэродромы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в эти минуты предпринимается попытка воздушной атаки на столицу. Военные сбили уже три дрона, летевших в сторону города.

