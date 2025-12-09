Воздушная атака на Москву: сбит очередной БПЛА

сегодня в 17:17

Третий дрон сбили на подлете к Москве

Российские военные сбили еще один дрон, который летел в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном Telegram-канале . Ранее противовоздушная оборона также уничтожила два БПЛА, попытавшихся атаковать город.

На месте падения обломков дронов работают представители экстренных служб. О наличии разрушений или пострадавших в результате атаки пока не заявлялось.

О первом налете дронов Собянин сообщал менее 30 минут назад.

Ранее Минобороны России проинформировало, что украинские войска попытались атаковать девять регионов России с помощью беспилотников.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.