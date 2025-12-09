сегодня в 15:11

Минобороны: ВСУ обстреляли девять регионов РФ с помощью 26 дронов

В первой половине дня 9 декабря в период с 09:00 до 14:00 по московскому времени дежурные средства ПВО сбили над девятью российскими регионами сразу 26 украинских дронов, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

Все 26 беспилотников представителей киевского режима были самолетного типа. Вражеские объекты ликвидировались с помощью дежурных средств ПВО.

В частности, 17 БПЛА были сбиты над Брянской областью, два дрона уничтожены над Калужской областью.

Один беспилотник сбит над Курской областью, и еще по одному беспилотнику сбито над Смоленской областью, Ставропольским краем, Кабардино-Балкарской Республикой, Чеченской Республикой, Республикой Ингушетия и Республикой Северная Осетия-Алания.

На момент публикации заметки информации о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.