БПЛА попытались атаковать Москву
Два БПЛА сбили на подлете к Москве
Фото - © РИА Новости
Российские военные сбили два беспилотника, летевших на Москву. Об уничтожении БПЛА отчитался мэр столицы Сергей Собянин в личном Telegram-канале.
Летающие аппараты были уничтожены силами противовоздушной обороны Минобороны РФ. На месте падения обломков дронов работают экстренные службы.
Информации о наличии разрушений или пострадавших не поступало.
Ранее Минобороны сообщило, что украинские войска попытались атаковать девять регионов России с помощью беспилотников. Большинство из запущенных дронов (17) сбили над Брянской областью.
