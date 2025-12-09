БПЛА попытались атаковать Москву

сегодня в 16:54

Два БПЛА сбили на подлете к Москве

Российские военные сбили два беспилотника, летевших на Москву. Об уничтожении БПЛА отчитался мэр столицы Сергей Собянин в личном Telegram-канале .

Летающие аппараты были уничтожены силами противовоздушной обороны Минобороны РФ. На месте падения обломков дронов работают экстренные службы.

Информации о наличии разрушений или пострадавших не поступало.

Ранее Минобороны сообщило, что украинские войска попытались атаковать девять регионов России с помощью беспилотников. Большинство из запущенных дронов (17) сбили над Брянской областью.

