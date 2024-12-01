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Рабочий разбился при падении с высоты на стройке на западе Москвы

Доследственная проверка проводится по факту смерти рабочего на строительном объекте на западе столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Предварительно, что в воскресенье на одной из строек в Кутузовском проезде рабочий сорвался и упал с высоты. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

На месте работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее рабочий частной субподрядной организации 1991 года рождения погиб при падении с высоты 11-го этажа на строительном объекте на севере Москвы.