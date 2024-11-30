Рабочий разбился, упав с 11 этажа на стройке на севере Москвы

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Рабочий погиб при падении с 11 этажа на строительном объекте в Москве

Рабочий погиб при падении с высоты 11-го этажа на строительном объекте на севере Москвы. Проводится проверка, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Трагедия произошла на одной из строек на улице Двинцев в районе Марьина Роща.

При проведении работ по монтажу вентиляционного оборудования рабочий частной субподрядной организации упал с 11-го этажа здания. От полученных травм мужчина 1991 года рождения скончался на месте происшествия.

Прокуратура держит на контроле выяснение обстоятельств случившегося, а также ход и результаты проверки по факту гибели рабочего.