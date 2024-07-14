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Рабочий погиб на стройке в Москве при выполнении техработ с лифтом

Сотрудник коммерческой подрядной организации смертельно травмировался на стройобъекте на Ленинградском шоссе, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчина 1993 года рождения получил травмы во время проведения работ с лифтовым оборудованием. Он скончался на месте от полученных телесных повреждений.

Ход и результаты проводимой по факту случившегося проверки взяла на контроль Головинская межрайонная прокуратура.

Ранее в воскресенье двое рабочих пострадали из-за «взбесившегося» лифта в ТД «ЦУМ» на севере Москвы.